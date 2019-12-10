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Telef olan arkadaşının yanından ayrılmayan at yürekleri burktu
6 saat önce
Silivri'de plakası alınamayan bir aracın çarptığı at olay yerinde telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Silivri'de plakası alınamayan bir aracın çarptığı at olay yerinde telef oldu. Telef olan arkadaşının yanından saatlerce ayrılmayan at yürekleri burktu.
Olay, Silivri-Gazitepe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası alınamayan bir aracın çarptığı at olay yerinde telef oldu. Telef olan atın yanında bulunan başka bir at ise saatlerce arkadaşının yanından ayrılmadı. Arkadaşının yanında saatlerce bekleyen at görenlerin yüreklerini burktu.
(İHA)
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