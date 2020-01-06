Telef olan balıklardan geriye kalanları çeşme oluğunda besliyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telef olan balıklardan geriye kalanları çeşme oluğunda besliyorlar - Son Dakika

Telef olan balıklardan geriye kalanları çeşme oluğunda besliyorlar

6 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylüler, deri fabrikalarından gelen atıklar sonucu geçtiğimiz aylarda binlerce balığın telef olduğu Bulduk Barajı'nda hayatta kalan balıkları toplayan köylüler, çeşme oluğunda beslemeye başladı.

Telef olan balıklardan geriye kalanları çeşme oluğunda besliyorlar, System.String[]

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylüler, deri fabrikalarından gelen atıklar sonucu geçtiğimiz aylarda binlerce balığın telef olduğu Bulduk Barajı'nda hayatta kalan balıkları toplayan köylüler, çeşme oluğunda beslemeye başladı.


İlçeye bağlı Bulduk köyü mevkisinde yer alan Bulduk Barajı'nda geçtiğimiz kasım ayında binlerce irili ufaklı balık ölümleri meydana gelmişti. Barajda yapılan incelemeler sonrası Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve balık ölümlerine neden olduğu iddia edilen deri fabrikalarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 360 bin TL ceza kesildi.


Köy sakinleri, barajda ölmek üzere olan balıkları yakalayarak yaşamaları için köyde bulunan 3 çeşmenin oluğuna bıraktı. Vatandaşlar, yaklaşık 2 aydır balıklara ekmek, mısır ve buğday verip beslenmelerini sağlarken, yetkililerin duruma el atmasını istedi. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
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