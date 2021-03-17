Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti - Son Dakika

Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti

17.03.2021 08:29
Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti, System.String[]

ADANA'nın Çukurova ilçesinde geçimini arıcılık yaparak sağlayan Bekir Binici'ye (34) ait 700 kovanda bulunan binlerce bal arısı telef oldu.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde geçimini arıcılık yaparak sağlayan Bekir Binici'ye (34) ait 700 kovanda bulunan binlerce bal arısı telef oldu. 280 bin TL zarar ettiğini dile getiren Binici, ölen arılarını mezar kazıp gömerek dua etti. Binici, "Bir insanın evladının öldüğünü duyduğu anki hissi yaşadım. Çok kötü bir his. İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi" dedi.

İlçeye bağlı Pirili Mahallesi'nde 7 yıldır arıcılık yapan Bekir Binici, önceki gün arı kovanlarını kontrol ettiğinde 700 kovanında bulunan arılarının yüzde 70'inin telef olduğunu gördü. Arı ölümlerine, çevredeki çiftliklerde kullanılan zirai tarım ilaçlarının neden olduğunu düşündüğünü aktaran Binici, 280 bin TL zarar ettiğini belirtti.

Daha önce de bazı arılarının öldüğünü ve yaptırdığı testler sonucu, ölüm nedeninin tarım ilaçları olduğunu öne süren Binici, "Emeklerim heba oldu. Bir insanın evladının öldüğünü duyduğu anki hissi yaşadım. Çok kötü bir his. İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi. Onlar benim her şeyimdi. Artık bu zirai ilaçlar yüzünden arılarımızın ölmesi arıcının kaderi oldu. Her sene aynı durumla karşılaşıyoruz. Bu konuda destek ve çözüm bekliyoruz. Birileri ekmek kazanacak diye birileri ekmeğinden olmasın" dedi.

Binici, telef olan arılarını mezar kazarak gömdü. Arılarının başında dua eden Binici, "Buraya sadece arılarımı gömmüyorum, umutlarımı ve hayallerimi de birlikte gömüyorum" diye konuştu.


Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti
Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti
Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti
Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti
Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti
Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti
Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti
Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti
Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti

Türk Lirası, Çukurova, Tarım, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti - Son Dakika


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