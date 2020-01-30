Telef olan domuzu aracıyla sürükleyen sürücüye para cezası uygulandı - Son Dakika

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Telef olan domuzu aracıyla sürükleyen sürücüye para cezası uygulandı
6 saat önce
Kırşehir'de, kaza sonucu kara yolunda telef olan domuzu aracıyla sürükleyen sürücüye 264 lira ceza verildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Kırşehir'de, kaza sonucu kara yolunda telef olan domuzu aracıyla sürükleyen sürücüye 264 lira ceza verildi.
Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir- Kırıkkale kara yolunda bir sürücünün, kaza sonucu telef olan domuzu aracına bağlayarak sürüklediği görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plakasından sürücüyü tespit eden ekipler, İ.Ç'yi Kaman ilçesinde gözaltına aldı.
"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 264 lira idari para cezası uygulanan İ.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
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