Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı - Son Dakika

Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

12.01.2021 09:27

Trabzon'un Tonya ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği düşünülen 5 inekten 3'ü telef oldu. Ölen ineklerinden birinin yavrusuna sarılıp, gözyaşı döken Yeter Çakır, o anları anlatırken aniden fenalaşıp yere yığıldı.

İlçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Yeter Çakır, özel bir işletmeden satın aldığı samanı, ahırdaki 5 ineğine yedirdi. Zamanla sütten kesilen hayvanların ayağa kalkamayıp sürekli yatması üzerine, veteriner hekim çağırıldı. Veterinerin yaptığı kontrolde, gıda zehirlenmesi teşhisi konulan ineklere ilaç ve aşı tedavisi uygulandı. Ayağa kalkamayan ineklerden 3'ü telef oldu. İnekler, araziye açılan çukura gömüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince hayvanlardan numune alınıp, inceleme başlatılırken, Çakır ailesine, Tonya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Fonu'nca da bir inek desteği verildi.

Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

GÖZYAŞLARINA BOĞULUP BAYILDI

Ölen ineklerinden birinin yavrusuna sarılıp gözyaşı döken Yeter Çakır, o anları anlatırken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin müdahalesiyle kendisine gelen Çakır'ın kısa süreli baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Ahırında sevip okşadığı buzağının ve diğer sağlığına kavuşan hayvanının başından bir an olsun ayrılmayan Çakır, yardım bekliyor.

Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

"ONLAR BENİM HER ŞEYİMDİ"

Hayvancılıktan başka bir geçim kaynağı olmadığını belirten Yeter Çakır, "Buzağımla teselli olmaya çalışıyorum. 25 günlükken annesi öldü yetim kaldı. Onlar benim her şeyim, velinimetim, canım idi. Ben onlara her şeyi öğrettim. Ben onlara derdim ki, 'Anneciğim sakın bir yere tutmayın onlar bize haramdır' tutmazdılar. Ben dereye atlasam onlar peşime atlarlardı, öyle yetiştirdim onları. 'Sağ ayağını kaldır' derdim, kaldırırdı. 'Sol ayağını kaldır' derdim, kaldırırdı. Ben onlarla çocuk gibi ilgilendim. 'Ölen mal olsun' diyorlar; ama öyle değil, onlar candır, yürektir, ciğerdir, onlar da bir çocuktur. Söylenen gibi olmuyor; canımdan can kopuyor" dedi.

Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

"SAMANI YEDİKTEN SONRA ÖLDÜLER"

Yeter Çakır'ın eşi Yüksel Çakır da çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Yayladan köye göç ettim. 'Çayırım tükenir' diye 2 ton saman aldık. Beş ineğim vardı, samandan yedirmeye başladık. O ineklerimden 2'si öldü. 'Samanı daha yedirmeyelim, bakalım bu samandan dolayı mı kaynaklandı' dedik. Bir ay samanı yedirmedik; bir aydan sonra bir çuval daha saman yedirdik. Samanı yedikten sonra da bir ineğim daha gitti. Yetkililer bu samandan numune aldı. Hayvanlarım samandan mı, başka bir şeyden mi öldü? Henüz bir bilgi alamadık" diye konuştu.

Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

3 İNEK DE TELEF OLMUŞTU

Öte yandan Tonya ilçesinde yaklaşık 2 ay önce yedikleri ottan zehirlendiği sanılan Emine Başkan'a ait 4 büyükbaştan 3'ü de telef olmuştu.

Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

Veteriner, Hisarcık, Tonya, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • ANGARALI: ALLAH SABIR VERSİN MAL CANIN YONGASI o video kaydı alan arkadaş kadın bayılıyo koşup gitsen yardım etsen hala çekime devam ediyo o inekler bile senden akıllıdır. Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

İsyana teşvikle suçlanan Trump'a büyük şok! Temsilciler Meclisi'nden azil kararı çıktı Cüneyt Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi seçildi Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir
İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek         
00:39
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
EDHO fenomenlerine sürpriz! Kadroya yeni isim dahil oldu EDHO fenomenlerine sürpriz! Kadroya yeni isim dahil oldu         
23:35
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı         
21:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor         
15:53
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 02:12:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei