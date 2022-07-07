Telef olan tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı - Son Dakika
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Telef olan tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı

07.07.2022 09:40
Telef olan tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı

Telef olan tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı Köye kadar inen ayıyı dron ile kovaladı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde telef olan tosunun kokusunu alarak köye kadar inen ayıyı bölgede çekim yaparken fark eden Serhat Akman, ayıyı dron ile kovaladı.

Telef olan tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı

Köye kadar inen ayıyı dron ile kovaladı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde telef olan tosunun kokusunu alarak köye kadar inen ayıyı bölgede çekim yaparken fark eden Serhat Akman, ayıyı dron ile kovaladı. Drone'dan kaçan ayının mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Güzyurdu köyünde, Kurban Bayramı'nda kesilmek için alınan bir tosun telef oldu. Köylüler telef olan tosunu kokmaması için köyün dışında bir bölgeye götürdü. Ölü hayvanın kokusunu alan yaban hayvanları da köye yakın bölgelere gelmeye başladı.

Yaz tatillerini geçirmek için Güzyurdu köyüne gelen Serhat Akman ise, köyün yakınlarına kadar gelen ve telef olmuş tosunu yiyen ayıyı dron ile çekim yaparken fark etti. Köyün mahallelerine yakın bir noktaya inen, insanlara zarar verme ihtimali bulunan ayının görüntüsünü çeken Akman, hayvanın drondan korktuğunu fark ettikten sonra ayıyı dron ile kovalamaya başladı. Drondan kaçan ayının çetin mücadelesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Ayı kaçmaya başladı, ben de kovaladım"

Dron ile çekim yaptığı sırada ayıyı fark ettiğini ve kaçan ayıyı kovaladığını söyleyen Serhat Akman, "Yaklaşık 1 hafta önce bir hayvanın telef olması sonucu, hayvan kokmasın diye köyün dışına çektiler. Ben de köyde dron ile çekim yaparken ayıya denk geldim. Daha sonra yanına yaklaştım, ayı kaçmaya başladı. Ben de ayıyı kovaladım" dedi.

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Kaynak: İHA

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