Telef Olmuş 5 Dağ Keçisi Bulundu

Adıyaman'da Çelikhan ilçesinde telef olmuş 5 dağ keçisi bulundu.

Adıyaman'da Çelikhan ilçesinde telef olmuş 5 dağ keçisi bulundu.



İl genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Yaklaşık 1 metre kar kalınlığı bulunan Çelikhan ilçesine bağlı Ballıca köyü Tutdere mevkisinde yaşayanlar, ormanlık alanda ölmüş ve vahşi hayvanlar tarafından kısmen yenmiş 5 dağ keçisi buldu.



Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber veren vatandaşlardan Ensari Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.



Uzun, "Dağ keçileri, dağdan aşağıya inemedikleri için soğuktan can verdiler. Biz de görür görmez yetkililere bildirdik. Hayvanların telef olmasını istemiyoruz. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin dağda bulunan dağ keçileri için yem bırakmalarını istiyoruz." dedi.

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