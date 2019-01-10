Son Dakika Haberleri: Teleferiğe Şiddetli Rüzgar Engeli

Teleferiğe Şiddetli Rüzgar Engeli

27 dakika önce

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle teleferik seferlerine 1 gün ara verildi.

Teleferiğe Şiddetli Rüzgar Engeli, System.String[]
Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle teleferik seferlerine 1 gün ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz 10 Ocak 2019 Perşembe günü şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Uludağ'a çıkmak için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin sıklıkla kullandığı teleferik seferleri dün de şiddetli rüzgar nedeniyle saat 16: 00 kadar çalışmıştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:45 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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