Teleferiğe Şiddetli Rüzgar Engeli
27 dakika önce
Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle teleferik seferlerine 1 gün ara verildi.
Bursa
'da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle teleferik seferlerine 1 gün ara verildi.
Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz 10 Ocak 2019 Perşembe günü şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi. Uludağ
'a çıkmak için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin sıklıkla kullandığı teleferik seferleri dün de şiddetli rüzgar nedeniyle saat 16: 00 kadar çalışmıştı. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:45 Kaynak: İHA
Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadın, Polise İfade Verdi
Aslı Enver, 19 Yıl Önceki Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu!
Didem Soydan, Umut Eker'le Benzinlikte Darp Edildikleri İddialarını Yalanladı