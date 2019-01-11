Teleferiğe Şiddetli Rüzgar Engeli
41 dakika önce
Bursa'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor.
Bursa
'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Teleferik seferleri bugün de fırtına sebebiyle iptal edildi. Türkiye
'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ
'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferleri bugün de hava muhalefeti sebebiyle durduruldu. 2 gündür devam eden şiddetli rüzgar, teleferik seferlerine de engel oldu. Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:36 Kaynak: İHA
Cumartesi Gününe Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz
İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı
Son Dakika! Cari Denge Kasım Ayında Üst Üste Dördüncü Kez Fazla Verdi
Süper Loto'da 6 Bilen Çıkmayınca, Yaklaşık 8 Milyon Lira Devretti