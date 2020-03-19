Teleferik bakıma alındı - Son Dakika

Teleferik bakıma alındı
6 saat önce
Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenlere uyarı geldi.
Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenlere uyarı geldi.
140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli teleferik hattı bakıma alındı. Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada "Tesisimiz sizlere daha iyi hizmet vermek adına gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle, 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla kısa bir süre kapalı olacaktır." denildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
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