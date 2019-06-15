Teleferik bakıma alınıyor
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Ordu Büyükşehir iştiraki ORBEL A.Ş. tarafından işletilen ve Altınordu ile Boztepe arasındaki ulaşımı sağlayan teleferik hattı, bin 500 işletim saati bakımına alınıyor.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
Büyükşehir iştiraki ORBEL A.Ş. tarafından işletilen ve Altınordu
ile Boztepe
arasındaki ulaşımı sağlayan teleferik hattı, bin 500 işletim saati bakımına alınıyor.
Ordu'nun önemli turizm alanlarından Boztepe ile Altınordu ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan teleferiğin 7 standart bakımı içerisinde en ağır bakımlarından biri olan "bin 500 işletim saati bakımı" daha önce planlandığı şekilde gerçekleştirilecek. Teleferik, 17 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında hafta içi 08.00-13.00 saatleri arasında hizmet veremeyecek. Teleferik Cumartesi ve Pazar tam gün hizmet verecek.
Teleferik planlanan bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha güvenli bir şekilde halkın kullanımına sunulacak. - ORDU
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