Teleferik hattına yıldırım isabet etti: 1 ölü
1 saat önce
Rize'nin Fındıklı ilçesi Sulak köyünde meydana gelen olayda, şiddetli yağış sonrası teleferik hattına isabet eden yıldırım sonucu Osman Özden isimli vatandaş hayatını kaybetti.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
'nin Fındıklı
ilçesi Sulak köyünde meydana gelen olayda, şiddetli yağış sonrası teleferik hattına isabet eden yıldırım sonucu Osman Özden isimli vatandaş hayatını kaybetti. - RİZE
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