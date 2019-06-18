Son Dakika Haberleri: Teleferik hattına yıldırım isabet etti: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Teleferik hattına yıldırım isabet etti: 1 ölü

1 saat önce

Rize'nin Fındıklı ilçesi Sulak köyünde meydana gelen olayda, şiddetli yağış sonrası teleferik hattına isabet eden yıldırım sonucu Osman Özden isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Teleferik hattına yıldırım isabet etti: 1 ölü, System.String[]
Rize'nin Fındıklı ilçesi Sulak köyünde meydana gelen olayda, şiddetli yağış sonrası teleferik hattına isabet eden yıldırım sonucu Osman Özden isimli vatandaş hayatını kaybetti. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
Fındıklı, Rize, 3. Sayfa
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