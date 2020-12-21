Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi - Son Dakika

Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi

21.12.2020 10:43

Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaklaşık 30 yıldır teleferikle ulaşımını sağlayan Çallı ailesinin bu çilesine köprü yaparak son verdi.

Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi

HAKKARİ - Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaklaşık 30 yıldır teleferikle ulaşımını sağlayan Çallı ailesinin bu çilesine köprü yaparak son verdi.

Kasım ayı sonunda 70 hanelik ve 600 nüfuslu Ağaçdibi köyünü 50 yılık çığ kabusunda kurtaran Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi, bu defa da 30 yıllık teleferikli ulaşım çilesine son verdi. Kent merkezinde 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- Van kara yolu üzerindeki Helil bölgesinde 1992 yılında alabalık tesisi kuran Çallı ailesi, burada bir nebzede olsa kentin bir bölümünün alabalık ihtiyacını karşılamaya başladı.

Dağların altında bulunan Helil Deresi üzerinde kurdukları derme-çatma teleferikle ulaşımlarını ilkel yöntemlerle sağlayan engeli Mehmet Çallı, Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine müracaatta bulunarak kendilerine yardımcı olması ricasında bulundu. Engelli Mehmet'in bu isteğini geri çevirmeyen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Helil Deresi üzerinde menfez döşeyerek 30 yıllık teleferik çilesine son verdi. Yaz aylarında kabaran dere yatağının tesislere zarar verilmemesi içinde dere ıslahı yapılarak Çallı ailesini bu sıkıntıdan kurtardı.

Dere ıslahı yapan il özel idaresine ait iş makinesinin başından bir an olsun ayrılmayan Mehmet Çallı, çok sevinçli olduğunu belirterek, 4 ailenin bu tesislerde geçimini sağladığını söyledi. Üniversite mezunu olduğunu ve iş bulamadığı için babasının kurduğu alabalık tesislerinde çalıştığını ifade eden Çallı, kendilerinin ilkel ulaşımdan kurtaran Hakkari Valililiği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği alkışlayarak teşekkür etti.

Ev ihtiyaçlarını teleferikle karşıdan karşıya geçiren engelli Mehmet'in ağabeyi İdris Çallı ise "1992 yıldan beridir teleferikle ev ihtiyaçlarımızı taşıyoruz. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresine müracaat ettik. Sağ olsunlar dere üzerinde menfez kurdular ve dere ıslahı yaptılar. 30 yılık ulaşım çilemize son veren valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi
Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi
Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi
Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi

Hakkari Valiliği, Hakkari, Kasım, Van, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi - Son Dakika


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