Teleferik istasyonuna giren ayı, güvenlik görevlilerince görüntülendi - Son Dakika

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Teleferik istasyonuna giren ayı, güvenlik görevlilerince görüntülendi
6 saat önce
Uludağ'da geçen ay teleferik istasyonuna giren bir ayı, kameraya yansıdı.
Uludağ'da geçen ay teleferik istasyonuna giren bir ayı, kameraya yansıdı.
Sarıalan İstasyonu'na 20 Mart'ta giren boz ayının görüntüleri, istasyonun güvenlik görevlileri tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, istasyona giren ayının bir süre içeride yiyecek aradıktan sonra tellerden atlayıp gözden kaybolduğu görülüyor.
Bursa'da teleferik seferleri 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:41 Kaynak: AA
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