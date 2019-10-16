Son Dakika Haberleri: Teleferik olayında adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Teleferik olayında adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldı

Teleferik olayında adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldı

2 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kurulmak istenen teleferiğe karşı çıkan gerginlikte gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Teleferik olayında adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kurulmak istenen teleferiğe karşı çıkan gerginlikte gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldı.


Bursa Teleferik A.Ş. ile Sapanca Belediyesi arasında Kırkpınar Mahallesi'nden başlayarak bin 500 metrelik mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevki'inde sona erecek Teleferik Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale yapılmıştı. Bölgede çok sayıda ağacın kesileceğini iddia eden mahalle sakinleri de projenin yapılacağı alanda çadır kurup eylem başlattı. Uzun süredir eylemlerine devam eden gruba polis ve zabıta ekipleri eylemi sonlandırmaları yönünde uyarıda bulunmuştu. Uyarıları dikkate almayan gruba ekipler müdahale ettiği sırada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan müdahale sonrasında 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Ö., C.Ö., Y.E.G., O.A., Ş.K., U.A., S.C.K. ve B.B isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesine sevk edildi.


Şüpheliler, adliyedeki savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA

Sapanca Belediyesi, Sakarya, Sapanca, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:27 Kaynak: İHA
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