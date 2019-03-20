Teleferik Projesine Çinli Firmadan Finansman Desteği

Giresun Belediyesi tarafından Çinli bir firma tarafından finansman desteği sağlanacak teleferik projesinin tanıtımı yapıldı.

Giresun Belediyesi tarafından Çinli bir firma tarafından finansman desteği sağlanacak teleferik projesinin tanıtımı yapıldı.



Belediye Başkanı Kerim Aksu, imar müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, 5-6 yıldır etüt çalışmaları devam eden projede son aşamaya gelindiğini söyledi.



Teleferik yapım işine Çinli firmanın finansman desteği sağlayacağını belirten Aksu, yatırımın Giresun Belediyesine ilave bir ekonomik yük getirmeyeceğini ifade etti.



Projenin Gemilerçekeği Mahallesi sahili ile Giresun Kalesi arasında uygulanacağını dile getiren Aksu, "Kaledeki istasyonun alt kısmında restoran kafeterya ve seyir terası yapılacak. Bu proje tamamlandıktan sonra Gedikkaya, Adatepe ve Hasan Tepesi için de çalışma yapacağız. Yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlayacak projemiz Giresun ekonomisine ve turizmine önemli katkı sağlayacaktır. Bu Proje Giresun'a hayırlı olsun." dedi.



Çinli firma sorumlusu Chang Xuan ise şirket olarak 200'den fazla teleferik projesine kaynak sağladıklarını aktardı.



Giresun'da uygulanacak projeye Çin fonları ve bankalarından kaynak sağlayacaklarını kaydeden Xuan, "Bu projenin finansmanını firma olarak biz sağlıyoruz. Bu önemli projenin Giresun'a kazandırılması için özel çaba harcayan Belediye Başkanı Kerim Aksu'ya teşekkür ederim." diye konuştu.



Proje Sorumlusu Yurthan Gönül de yatırımın yaklaşık 2 yılda tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.



Beş yıl sonra tüm gelirlerin Giresun Belediyesine kalacağını vurgulayan Gönül, şunları söyledi:



"Proje kendi kendini ödeyecek durumda planlanmıştır. 5 yıl sonra tüm gelirleri Giresun Belediyesi'ne kalacaktır. İlk etapta 10 kabinle çalışacak ve dünyada kanıtlanmış bir güvenlik sistemi ile hizmet verecek. Proje tamamen yapıldığında şehir farklı bir kimlik kazanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim."



Giresun'a yapımı planlanan teleferik projesinin 6 milyon liraya mal olacağı bildirildi.

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