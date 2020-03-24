Teleferik seferleri geçici olarak durdurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teleferik seferleri geçici olarak durdurulacak - Son Dakika

Teleferik seferleri geçici olarak durdurulacak

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronaviris (Covid -19) salgınına karşı yolcu sayıları düşen TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik seferlerini yarından itibaren geçici olarak durduracak.

Teleferik seferleri geçici olarak durdurulacak, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronaviris (Covid -19) salgınına karşı yolcu sayıları düşen TF2 Eyüp- Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik seferlerini yarından itibaren geçici olarak durduracak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların toplu ulaşım kullanımları önemli oranda azaldı. İBB iştiraklerinden METRO İSTANBUL AŞ tarafından işletilen TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında yolcu sayıları yüzde 90 oranında azaldı.

Çoğunlukla turistik olarak kullanılan teleferik hatlarının seferleri, yarın itibarıyla geçici olarak durdurulacak.

Daha çok yaşlı nüfusun kullandığı T3 Kadıköy- Moda Tramvay Hattı'nda da yolcu sayısı yüzde 85 düzeyinde azaldı. Bu nedenle 10 dakikada bir yapılan seferler yarın itibarıyla 20 dakikada bir gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Piyer Loti, Maçka, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:04 Kaynak: AA

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