Teleferik seferleri tekrar başladı - Son Dakika
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Teleferik seferleri tekrar başladı

6 saat önce

Bursa Uludağ arasında kesintisiz ulaşım sağlayan teleferik seferleri, rüzgarın normale dönmesiyle birlikte tekrar başladı.

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Bursa Uludağ arasında kesintisiz ulaşım sağlayan teleferik seferleri, rüzgarın normale dönmesiyle birlikte tekrar başladı. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar sebebiyle sabah saatlerinde ara verilmişti.


Bursa Uludağ arasında kesintisiz ulaşım sağlayan teleferik seferleri, tekrar başladı. Bursa Teleferik A.Ş'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz rüzgarın normale dönmesi dolayısıyla 14.30'da açılacaktır" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Uludağ, Sabah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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