Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
6 saat önce
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:41 Kaynak: İHA
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.
Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA
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