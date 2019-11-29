Son Dakika Haberleri: Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
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Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.

Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli, System.String[]

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.


Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:41 Kaynak: İHA
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