Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor - Son Dakika

Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
19.11.2020 14:20
Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 genelgesi kapsamında 21 Kasım 2020'den itibaren hizmetlerine ara vereceği açıklandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 genelgesi kapsamında 21 Kasım 2020'den itibaren hizmetlerine ara vereceği açıklandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında hizmete aldığı 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, korona virüs tedbirleri kapsamında hizmetlerine ara verecek. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği Kovid-19 genelgesi doğrultusunda geçici olarak kapatılma kararı alınan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası 21 Kasım 2020 Cumartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği açıklandı. - DENİZLİ
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