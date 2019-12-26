Teleferik yıl başında çalışma saatlerini uzattı - Son Dakika

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Teleferik yıl başında çalışma saatlerini uzattı
6 saat önce
Yıl başında Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara sevindirici haber geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
Yıl başında Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara sevindirici haber geldi.
Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş. yıl başı akşamı için çalışma saatlerini uzattı. Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, 31 Aralıkta teleferik seferlerinin sabah saat 08.00'den yıl başı gecesi 02.00'a kadar devam edeceği bildirildi. - BURSA
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