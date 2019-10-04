Son Dakika Haberleri: Teleferik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan hayatını kaybetti
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Teleferik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan hayatını kaybetti

1 saat önce

Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan kansere yenik düştü.

Teleferik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan hayatını kaybetti, System.String[]

Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan kansere yenik düştü.


Uzun süredir bu hastalıkla mücadele eden Okan Kaylan (42), dün akşam hayata veda etti. Kaylan için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yayımladığı taziye mesajında, "Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Kaylan'ın vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.


Kaylan, bugün Ulucami'de cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - BURSA

Alinur Aktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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