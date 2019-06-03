Teleferikle çalışma saatlerine bayram güncellemesi
48 dakika önce
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
'nin en önemli kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ
'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.
140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa
Teleferik, Ramazan ayında gerçekleşen bakım çalışmalarının ardından seferlere başladı.
Bayram öncesi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren teleferik saatleri bayram dolayısıyla tekrar güncellenirken, Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada "3 Haziran Pazartesi gününden itibaren 09.00-21.00 saatleri arasında hizmetinizdeyiz" denildi. - BURSA
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