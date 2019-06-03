Son Dakika Haberleri: Teleferikle çalışma saatlerine bayram güncellemesi
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Teleferikle çalışma saatlerine bayram güncellemesi

48 dakika önce

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.

Teleferikle çalışma saatlerine bayram güncellemesi, System.String[]
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, Ramazan ayında gerçekleşen bakım çalışmalarının ardından seferlere başladı.

Bayram öncesi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren teleferik saatleri bayram dolayısıyla tekrar güncellenirken, Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada "3 Haziran Pazartesi gününden itibaren 09.00-21.00 saatleri arasında hizmetinizdeyiz" denildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Uludağ, Bursa, Güncel
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