Teleferikle muz hasadı

Muzun tarladan sofraya zorlu yolculuğu

Dik yamaçlarda açıkta yetişen yerli muzu hasat eden üretici, muzları bir tepeden diğerine teleferikle taşıyor

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz üretimiyle bilinen Muzkent Mahallesinde, denize bakan dik yamaçlarda yetişen yerli muzun hasadına başlandı.

Zorlu koşullarda yetişen ve hasat edilen muzun, dik yamaçlardan teleferikle taşınıyor.

Muz üreticisi Hasan Yılmaz, yaklaşık 20 dakika süren zorlu arazi koşullarını aşarak arazisine ulaşıyor. Muz bahçesinde ağaçların bakımlarını yapan Yılmaz, olgunlaşan muz dallarını kesip, deniz seviyesindeki teleferiğe yükleyerek yaklaşık 200 metre yükseklikteki diğer tepeye ulaştırıyor. Muzun iki tepe arasında deniz üzerindeki yolculuğu ise görsel bir şölen sunuyor.

Bahçesini sulamak zorunda olduğunu ve en azından 3 günde bir bu yolculuğu yapmak zorunda olduğunu belirten Yılmaz, "Muz üretimi zor. Teleferik olmadan önce daha da zordu. 10 yıl önce bu teleferiği yaptık. Daha önce bahçemizden kestiğimiz muzları omuzumuzda yukarıya taşıyorduk, şimdi daha kolay" dedi.

Bir diğer muz üreticisi Sami Yiğit de bölgede yapılan zorlu muz üretimine dikkat çekti. Akdeniz bölgesinde 100 kilometrelik dar bir alanda açıkta muz üretildiğini belirten Yiğit, "Bu bölgede muz, yüzde 70 eğimli bir arazide yetişiyor. Sıfır noktasından yaklaşık 200 metre dik ittifaka çıkarılıyor. Burada muz oldukça zor şartlarda yetişiyor. Teleferikle, ray sistemiyle ve insan gücüyle taşınan muzlar var. Soframıza gelinceye kadar çok zor aşamalardan geçiyor. Çiftçiler 2 güne bir bahçeye gelmek zorundalar. Tüketicilerimizin yerli muz tüketmelerini istiyoruz. Üreticilerimize bu yolla destek vermiş olurlar. Gördüğünüz gibi denizin sıfır noktasından 200 metre yüksekliğe muzları çıkardık, aracımıza yükledik. Bundan sonra sarartma işlemi yapılıp satışa sunulacak" dedi.

Arazi şartlarının zorluğu karşısında yılmayan üreticiler, sulama suyu kısıtlılığından ve yüksek enerji giderlerinden yana dertli. Üreticiler bu konuda devlet desteği beklediklerini belirtti.