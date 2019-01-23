Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklar Dikkat

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.



140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, şiddetli rüzgar sebebiyle bir günlüğüne çalışma saatleri değiştirdi.



Hergün 08: 00 ile 20: 00 saatleri arasında hizmet veren Bursa Teleferik A.Ş'nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle bugün 12: 00 ile 18: 00 saatleri arasında çalışacaktır. Rüzgarın durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Takipte kalın." ifadelerine yer verildi. - BURSA

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