Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklar Dikkat
1 saat önce
Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor.
Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.
140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik A.Ş'nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle 13: 00'a kadar kapalıdır. 13: 00'dan sonra açılma ihtimali var. Takipte kalın" ifadelerine yer verildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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