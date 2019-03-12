Son Dakika Haberleri: Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklar Dikkat

Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklar Dikkat

1 saat önce

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklar Dikkat, System.String[]
Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş'nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; şiddetli rüzgar nedeniyle tesisimiz bugün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

Uludağ, Bursa, Güncel
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