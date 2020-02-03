Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat - Son Dakika

Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat

6 saat önce

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat, System.String[]

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildi.


Bursa Teleferik A.Ş'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
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