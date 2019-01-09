Son Dakika Haberleri: Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklara Uyarı

Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklara Uyarı

47 dakika önce

Bursa Valiliği'nden yarın için yapılan fırtına uyarısının ardından kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklara Uyarı, System.String[]
Bursa Valiliği'nden yarın için yapılan fırtına uyarısının ardından kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi. Saatte 140 kabin ile bin 500 yolcusunu zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle saat 16: 00'e kadar açık olacaktır" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

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