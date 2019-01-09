Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklara Uyarı
47 dakika önce
Bursa Valiliği'nden yarın için yapılan fırtına uyarısının ardından kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.
Bursa
Valiliği'nden yarın için yapılan fırtına uyarısının ardından kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ
'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi. Saatte 140 kabin ile bin 500 yolcusunu zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle saat 16: 00'e kadar açık olacaktır" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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