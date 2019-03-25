Son Dakika Haberleri: Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklara Uyarı

Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklara Uyarı

20 dakika önce

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş., çalışma saatlerini güncelledi.

Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklara Uyarı, System.String[]
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş., çalışma saatlerini güncelledi.

Bursa ile Uludağ arasında 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hatlarından birine sahip olan ve 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıyan Bursa Teleferik A.Ş'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; tesisimiz 25 Mart Pazartesi gününden itibaren 09.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, Uludağ, Güncel
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