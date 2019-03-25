Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklara Uyarı
20 dakika önce
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş., çalışma saatlerini güncelledi.
Türkiye
'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ
ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa
Teleferik A.Ş., çalışma saatlerini güncelledi.
Bursa ile Uludağ arasında 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hatlarından birine sahip olan ve 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıyan Bursa Teleferik A.Ş'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; tesisimiz 25 Mart Pazartesi gününden itibaren 09.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:37 Kaynak: İHA
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