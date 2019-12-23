Teleferikle Uludağ'a çıkacaklara uyarı - Son Dakika
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Teleferikle Uludağ'a çıkacaklara uyarı

6 saat önce

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor.

Teleferikle Uludağ'a çıkacaklara uyarı, System.String[]

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine dün hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verilirken bugün içinde bir uyarı daha geldi.


Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00'da açılacaktır. Rüzgarın durumuna göre açılış saati değişiklik gösterebilir. Takipte kalın. " denildi. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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