Son Dakika Haberleri: Teleferikle Uludağ'a Çıkmak İçin Saatlerce Kuyrukta Beklediler

Teleferikle Uludağ'a Çıkmak İçin Saatlerce Kuyrukta Beklediler

11 dakika önce

Teleferikle Uludağ'a çıkmak için saatlerce kuyrukta bekledilerBURSA - Uludağ'a çıkmak için teleferiği tercih eden tatilciler aşırı yoğunluk sebebiyle ucu bucağı gözükmeyen kuyruk oluşturdu.

Teleferikle Uludağ'a çıkmak için saatlerce kuyrukta beklediler

BURSA - Uludağ'a çıkmak için teleferiği tercih eden tatilciler aşırı yoğunluk sebebiyle ucu bucağı gözükmeyen kuyruk oluşturdu.
Uludağ'da havanın sisli olması da teleferik de kilometrelerce kuyruk oluşmasına engel olamadı. Sömestr tatilini fırsat bilen binlerce tatilci teleferikle Uludağ'a çıkabilmek için saatlerce kuyruk bekledi. Teleferik görevlileri izdihama karşı vatandaşları kontrollü şekilde içeri alıyor. Kuyruk ana yola kadar uzandı.
Bir saattir kuyrukta beklediğini ifade eden tatilciler, "Trafik sebebiyle teleferiği tercih ettik. Ama burada da uzun kuyruklar var. İnşallah kısa zamanda zirveye çıkarız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
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