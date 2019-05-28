Teleferikte bakım çalışmaları bitti, Uludağ'a seferler başladı
1 saat önce
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara müjdeli haber geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:28 Kaynak: İHA
'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ
'a teleferikle çıkacaklara müjdeli haber geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa
Teleferik, yaklaşık 3 hafta süren bakımın ardından seferlerine tekrar başladı.
Bursa Teleferik AŞ'den alınan bilgiye göre, "Bugünden itibaren tesisimiz tüm istasyonları ile hizmetinizde. 28 Mayıs itibariyle çalışma saatlerimiz 10: 00-18: 00 arasındadır" denildi. - BURSA
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