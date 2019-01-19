Son Dakika Haberleri: Teleferikte Sömestr İzdihamı

Teleferikte Sömestr İzdihamı

25 dakika önce

Tatilciler ve günübirlikçilerin yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kış Festivali için Uludağ'a gitmek isteyenler teleferikle ulaşımı tercih edince izdiham yaşandı.

Teleferikte Sömestr İzdihamı, System.String[]
Tatilciler ve günübirlikçilerin yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kış Festivali için Uludağ'a gitmek isteyenler teleferikle ulaşımı tercih edince izdiham yaşandı. Teleferik kuyruğu kilometreyi buldu.

Kış turizmin gözde merkezlerinden Uludağ'a okulların sömestr tatiline girmesinin ardından tatilciler akın etti. Bazı tatilciler kara yoluyla, bazıları ise trafiğe takılmamak için teleferikle zirveye çıkıyor. Trafiğe takılmamak için teleferiği tercih edenler ise kısa bir süreli şok geçirdi. Teleferiğe gelen vatandaşlar uzun kuyruklarla karşılaştı. Teleferik görevlileri izdihama karşı vatandaşları kontrollü şekilde içeri alıyor. Kuyruk ana yola kadar uzandı.

Bir saattir kuyrukta beklediğini ifade eden tatilciler, "Trafik sebebiyle teleferiği tercih ettik. Ama burada da uzun kuyruklar var. İnşallah kısa zamanda zirveye çıkarız" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ, Güncel
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