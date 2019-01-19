Son Dakika Haberleri: Teleferikte Sömestr İzdihamı

Teleferikte Sömestr İzdihamı

1 saat önce

Teleferikte sömestr izdihamı Uludağ'a tatil için ve günübirlik çıkmak isteyenlere Büyükşehir Belediyesi'nin kış festivali yoğunluğu eklenince kilometrelerce kuyruk oluştuBURSA - Tatilciler ve günübirlikçilerin yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kış Festivali için Uludağ'a...

Teleferikte sömestr izdihamı
Uludağ'a tatil için ve günübirlik çıkmak isteyenlere Büyükşehir Belediyesi'nin kış festivali yoğunluğu eklenince kilometrelerce kuyruk oluştu

BURSA - Tatilciler ve günübirlikçilerin yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kış Festivali için Uludağ'a gitmek isteyenler teleferikle ulaşımı tercih edince izdiham yaşandı. Teleferik kuyruğu kilometreyi buldu.
Kış turizmin gözde merkezlerinden Uludağ'a okulların sömestr tatiline girmesinin ardından tatilciler akın etti. Bazı tatilciler kara yoluyla, bazıları ise trafiğe takılmamak için teleferikle zirveye çıkıyor. Trafiğe takılmamak için teleferiği tercih edenler ise kısa bir süreli şok geçirdi. Teleferiğe gelen vatandaşlar uzun kuyruklarla karşılaştı. Teleferik görevlileri izdihama karşı vatandaşları kontrollü şekilde içeri alıyor. Kuyruk ana yola kadar uzandı.
Bir saattir kuyrukta beklediğini ifade eden tatilciler, "Trafik sebebiyle teleferiği tercih ettik. Ama burada da uzun kuyruklar var. İnşallah kısa zamanda zirveye çıkarız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ, Genel
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