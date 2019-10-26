Son Dakika Haberleri: Telefon bağımlılığına karşı Google'dan 'kağıt telefon' uygulaması: Paper Phone nasıl çalışıyor?
Son Dakika Dünya Telefon bağımlılığına karşı Google'dan 'kağıt telefon' uygulaması: Paper Phone nasıl çalışıyor?

Telefon bağımlılığına karşı Google'dan 'kağıt telefon' uygulaması: Paper Phone nasıl çalışıyor?

1 saat önce

Akıllı telefonların hayatımıza girdiğinden bu yana telefon bağımlılığı toplumsal bir sorun haline geldi. Teknoloji devi Google, Paper Phone adlı projesi ile telefonlarına bağımlı olan kullanıcılar için bir çözüm geliştirdi. Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bu uygulama nasıl çalışıyor?

Telefon bağımlılığına karşı Google'dan 'kağıt telefon' uygulaması: Paper Phone nasıl çalışıyor?, System.String[]

Akıllı telefonların hayatımıza girdiğinden bu yana telefon bağımlılığı toplumsal bir sorun haline geldi.


Teknoloji devi Google, Paper Phone (Kağıt Telefon) adlı projesi ile telefonlarına bağımlı olan kullanıcılar için bir çözüm geliştirdi. Paper Phone uygulaması, günlük hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bir kağıda basıyor.

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Google, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:44 
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