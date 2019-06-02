Son Dakika Haberleri: Telefon bataryasının patlama anı kamerada
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Telefon bataryasının patlama anı kamerada

1 saat önce

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki ortaokulda cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Telefon bataryasının patlama anı kamerada, System.String[]
Konya'nın Halkapınar ilçesindeki ortaokulda cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulunun müdür odasındaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Müdür Baş Yardımcısı Selahattin Öğüt'e ait cep telefonunun bataryasının aniden yanması, Öğüt'ün elindeki telefonu yere bırakması ve patlayan bataryadan duman çıkması yer alıyor.
Kayıtların devamında odadakilerin dosya yardımıyla telefonu pencerenin dışına aldığı görülüyor.
Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telefonun elindeyken aniden alev aldığını söyledi.
Sonrasında telefonu korkuyla yere bıraktığını ifade eden Öğüt, "Yoğun şekilde duman çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Sonra inclediğimizde telefonun bataryasının alev alarak patladığını anladık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:58 Kaynak: AA
Konya, Halkapınar, Güncel
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