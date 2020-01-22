Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir iş yerinde telefon bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ömerağa Mahallesi'ndeki cep telefonu tamircisinde güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, bir müşterisinin cep telefonunun bataryasını değiştiren teknisyen Ömer Karabıyık'ın, aniden patlayarak alev alan elindeki telefonu tezgaha bırakması yer alıyor.

Tezgahın üzerindeki telefonu eliyle vurarak yere attığı görülen kayıtta Karabıyık, ayağıyla alev alan telefonunu söndürdüğü görünüyor.

Karabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterisinin getirdiği telefon bataryasının aşırı derecede şişik olmasından şüphelendiğini belirterek, "Daha sonra cihazı aldık burada açtık. Batarya konektörünü birbirinden ayırdık. Ekran kendiliğinden kalktı. Batarya konektörünü söktükten sonra bataryayı ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğim anda batarya alev aldı. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Hemen masanın üzerinden yere attım ve diğer cihazların yanından uzaklaştırdım." diye konuştu.