Son Dakika Haberleri: Telefon bayisini basıp çalışanı silahla vuran şahıslar kamerada
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Telefon bayisini basıp çalışanı silahla vuran şahıslar kamerada

1 saat önce

Ataşehir'de iddiaya göre aldıkları hat iki gün boyunca açılmayan şahıslar, telefon bayisini bastı.

Telefon bayisini basıp çalışanı silahla vuran şahıslar kamerada, System.String[]
Ataşehir'de iddiaya göre aldıkları hat iki gün boyunca açılmayan şahıslar, telefon bayisini bastı. Şahıslar, çalışan A.Y.'yi önce tekme tokat dövdü, ardından saldırganlardan biri yerde yatan şahsı silahla vurdu. Saldırganlar polis tarafından yakalanırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 8 Ağustos günü Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre telefon bayisinden aldıkları hat iki gün boyunca açılmayan şahıslar telefon açarak çalışana durumu anlattı. Çalışanla telefonda tartışan şahıslar ardından iş yerine geldi. Tartıştıkları şahsa tepki gösteren şahıslar ardından tekme ve yumruklarla çalışana saldırdı. Şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, bu sırada saldırganlardan biri yerde yatan şahsı silahla vurdu. Şahıs yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili çalışmalara başlayan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri beş kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanan silah da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen saldırganlardan silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs tutuklandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar iş yerine geliyor. Ardından tekme tokat çalışana saldırıyor. Bu sırada bir kişi belindeki silahı çıkararak şahsı silahla vuruyor. Şahıs acılar içinde kıvranırken saldırganlar iş yerinden ayrılıyor. - İSTANBUL
Ataşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
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