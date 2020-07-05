"Telefon, bilgisayar ve tablet ışınları erken yaşlanmaya neden olabilir" - Son Dakika

"Telefon, bilgisayar ve tablet ışınları erken yaşlanmaya neden olabilir"

Pandemi sürecinde vatandaşların maske ve siperlik kullansa bile güneşten korunmayı ihmal etmemesi gerektiğini söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr.

Pandemi sürecinde vatandaşların maske ve siperlik kullansa bile güneşten korunmayı ihmal etmemesi gerektiğini söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, telefon, tablet ve bilgisayarlardan yansıyan ışınların, ciltte kuruma, leke artışı ve erken yaşlanmaya neden olduğunu açıkladı.

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Maske ve siperlik kullanırken de güneş ışınların maruz kalıyoruz. Güneş ışınlarından korunmanın önemini belirten Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, vatandaşın güneş kremi kullanmaya devam etmesini önerdi. İşeri, kızılötesi (infrared) ışınlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Telefon, tablet, bilgisayar gibi kızılötesi ışınlarının cildimiz üzerine olumsuz etkileri güneş ışınlarına göre daha azdır. Fakat kapalı ortamlarda da kızıl ötesi ışınlara maruz kalma devam eder. Ciltte kuruma, leke artışı, erken yaşlanma; kızıl ötesi ışınların cildimize vermiş olduğu zararların başlıcalarıdır" uyarısında bulundu.

YAZ DÖNEMİNDE CİLT HASTALIKLARI ARTIYOR

"Yaz mevsimiyle birlikte güneşten kaynaklanan hastalıkların görülme sıklığı artar" uyarısında bulunan Dr. İşeri, "Güneşle ortaya çıkan alerjik hastalıklar, güneş ışınlarının etkisi ile alevlenen cilt hastalıkları, lekeler, benlerde koyulaşmalar, cilt kanseri hikayesi olan hastalarda nüksler, yaz döneminde sık görülür. Tüm bunlar yüzünden, hastaların yaz döneminde güneşten korunmaları gereklidir" dedi.

PARFÜM SÜRDÜKTEN SONRA GÜNEŞ GÖREN CİLTTE LEKE OLUŞUR

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba İşeri, dermatoloji uzmanlarına en sık başvuru sebeplerinden olan cilt lekelerinin; yaz mevsiminde belirginleşen, hastaların yaşam kalitelerini etkileyen önemli bir cilt problemi olduğuna vurgu yaparak, "Güneş ışığı başta olmak üzere, kullanılan kozmetik ürünler, hormonal değişimler, ilaçlar, cilde temas eden maddeler de lekelerde artışa neden olur. Özellikle parfümlerin cilde sürüldükten sonra güneşe maruziyeti leke oluşumuna yol açar. Benzer şekilde; Bu dönemde virüsten korunmak amacı ile kolonya ve diğer kimyasal dezenfektanların yüze teması da lekelerde artışa neden olur. Güneşten korunma, özellikle leke sorunu olan hastalarda ekstra özen gerektirir" diye konuştu.

EVDEYKEN BİLE GÜNEŞ KORUYUCU KREM KULLANIN

Covid-19 sürecinde maske ve siperlik kullanımına devam edilmesi gerektiğinin de altını çizen Dr. İşeri, "Yine de Covid-19'dan korunmak için yüze takılan maske ve siperliklerin güneşten korunmada etkisi sınırlıdır. Özellikle güneşin yoğun olduğu saatlerde maskenin temas ettiği bölgelerdeki koruyucu etkisi yetersiz kalır. Ayrıca maskelerin korumadığı yüzün üst kısmı güneşe direkt açık durumdadır. Bu da yüzde renk dalgalanmalarına ve lekelere yol açar. Maskemiz varken dahi güneş koruyucumuzu dikkatli bir şekilde ve homojen, eşit olarak yüzümüze dağıtmalıyız. Biz dermatoloji uzmanları, evdeyken bile güneş koruyucu kullanmayı öneriyoruz" önerisinde bulundu.

TELEFON, BİLGİSAYAR VE TABLET KULLANIRKEN DİKKAT

Yoğun şekilde telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının cilde verdiği zararlara da değinen Dr. İşeri, "Ultraviyole A (UVA) ve ultraviyole B (UVB) ışınları, güneş ışınlarının zarar verme kapasitesi en yüksek formlarıdır. Güneşten dünyamıza sadece Uva ve uvb değil, cildimizin daha derin tabakasına erişebilen infrared (kızıl ötesi) ışınları da ulaşmaktadır. İnfrared ışınlar güneş dışında bilgisayar, tablet, telefon ekranlarından da derimize nüfuz edebilir. İnfrared ışınlarının cildimiz üzerine olumsuz etkileri UVA ve UVB ışınlarına göre daha azdır. Fakat kapalı ortamlarda da kızıl ötesi ışınlara maruz kalma devam eder. Ciltte kuruma, leke artışı, erken yaşlanma; kızıl ötesi ışınların cildimize vermiş olduğu zararların başlıcalarıdır. Özellikle; pandemi döneminde evden çalışma, bilgisayar ve cep telefonu ile geçirilen zaman sürelerinin fazla olmasının, kişileri geçmiş dönemlere göre infrared ışınlarına daha fazla maruz bırakmıştır. Bu sorunlar, doğru ve düzenli güneş koruyucu kullanımı ile çözülebilir. Güneş koruyucular evde bile kalınsa her gün düzenli kullanılmalıdır" diye konuştu.


Beykent Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Telefon, bilgisayar ve tablet ışınları erken yaşlanmaya neden olabilir' - Son Dakika
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