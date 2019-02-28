Telefon Budur: 53 Saniye İçinde Tamamı Satılan Xiaomi mi 9 Kutu Açılışı (Çin'in Reyizi)
1 saat önce
53. Saniye İçinde Tamamı Satılan Xiaomi mi 9 Kutu Açılışı (Dünyanın En İyi Telefonu Adayı)
53. Saniye İçinde Tamamı Satılan Xiaomi mi 9 Kutu Açılışı (Dünyanın En İyi Telefonu Adayı)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:36 Kaynak: Youtube
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