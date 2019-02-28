Son Dakika Haberleri: Telefon Budur: 53 Saniye İçinde Tamamı Satılan Xiaomi mi 9 Kutu Açılışı (Çin'in Reyizi)

Telefon Budur: 53 Saniye İçinde Tamamı Satılan Xiaomi mi 9 Kutu Açılışı (Çin'in Reyizi)

1 saat önce

53. Saniye İçinde Tamamı Satılan Xiaomi mi 9 Kutu Açılışı (Dünyanın En İyi Telefonu Adayı)

53. Saniye İçinde Tamamı Satılan Xiaomi mi 9 Kutu Açılışı (Dünyanın En İyi Telefonu Adayı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:36 Kaynak: Youtube

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