Son Dakika Haberleri: Telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli tutuklandı
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Telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli tutuklandı

6 saat önce

EDİRNE'de cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'de cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saraçlar Caddesi'ndeki çay ocağına giren Cezayirli B.A., o sırada serviste olan işletmecinin cep telefonunu cebine koyduktan sonra hızlıca çıkıp, gitti. İşletmeci döndüğünde cep telefonunu bulamayınca güvenlik kamerasına baktı. Görüntülerde bir kişinin telefonunu aldığını gören işletmeci, polisi aradı. Polisler, görüntülerden, şüphelinin Cezayir uyruklu B.A olduğunu tespit etti. B.A. çarşıda dolaştığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Telefon ise sahibine iade edildi.


Saraçlar Caddesi, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
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