Reeder P13 Blue Max 2022 inceleme! - Son Dakika
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Reeder P13 Blue Max 2022 inceleme!

06.09.2022 16:00
Reeder P13 Blue Max 2022 inceleme!

Telefon denince 5.000 liraları gözden çıkardığımız bu günlerde, 2.299 liraya satılan Reeder P13 Blue Max 2022 inceleme ile sizlerleyiz.

Uygun fiyatlı telefon denince 5.000 liraları gözden çıkardığımız bu günlerde, 2.299 liraya satılan Reeder P13 Blue Max 2022 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Reeder P13 Blue Max 2022 inceleme!

Reeder P13 Blue Max 2022 satın almak için buraya tıklayın

Reeder P13 Blue Max 2022 kutu içeriğine baktığımız zaman telefonun kendisi, şarj adaptörü ve data kablosu bizleri karşılıyor. Sade bir tasarıma sahip olan bu telefon 180 gr ağırlığa ve 8.8 mm

kalınlığa sahip olmasıyla birlikte hafif ve kolay taşınabilir.

6.5 inçlik büyük ekranla gelen P13 Blue Max, 3.950 mah bataryaya sahip. Cihaz gücünü Mediatek Helio P25 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci ile bir çok oyunu oynamak da mümkün. Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza dışında, yapay zeka desteğine sahip 13 MP (arka kamera 8 MP) ana kamerayı da görebiliyoruz. Yapay zeka desteği ile fotoğraflarınızdaki renkler çok daha canlı bir şekilde sizleri karşılıyor.

Reeder P13 Blue Max şu anda 2.299 TL fiyat etiketi ile satışta bulunuyor. Hepsiburada satıcısından satın alırsanız, 2 yıl yerine 3 yıl garanti imkanı ve HepsiPay sayesinde 12 aya varan taksit imkanı sizleri bekliyor. Kampanyanın son günü ise 7 Eylül 2022.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Reeder P13 Blue Max 2022 inceleme! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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