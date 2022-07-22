Telefon direği devrildi, faciadan kıl payı dönüldü - Son Dakika
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Telefon direği devrildi, faciadan kıl payı dönüldü

22.07.2022 10:38
Telefon direği devrildi, faciadan kıl payı dönüldü

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir telefon direği, yoldan geçen kamyonetin üzerine devrildi.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir telefon direği, yoldan geçen kamyonetin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, o saatte sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, Merkez Mahallesi Şahika Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde bir telefon direği, yoldan geçen kamyonetin üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda telefon direği kamyonetin üzerinden alınarak kontrollü şekilde yere indirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anında sokaktan kimsenin geçmemesi ile faciadan dönüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefon direği devrildi, faciadan kıl payı dönüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefon direği devrildi, faciadan kıl payı dönüldü - Son Dakika
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