Telefon Direği Otomobilin Üzerine Devrildi
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin üzerine telefon direği devrildi.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin üzerine telefon direği devrildi.
Alınan bilgiye göre, Servetiye Mahallesi'nde kablolarının baskı yapması sonucu ağaç telefon direği, Muhammet K'nin kullandığı 54 KT 84 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Araçta bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Muhammet ve Bahar K. ile Tuğçe Ö, başka bir araçla evlerine gitti.
SEDAŞ ekipleri de devrilen direği ve kopan kabloları güvenli bir şekilde yoldan kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:56 Kaynak: AA
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