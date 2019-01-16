Son Dakika Haberleri: Telefon Direği Otomobilin Üzerine Devrildi

Telefon Direği Otomobilin Üzerine Devrildi

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin üzerine telefon direği devrildi.

Telefon Direği Otomobilin Üzerine Devrildi, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin üzerine telefon direği devrildi.

Alınan bilgiye göre, Servetiye Mahallesi'nde kablolarının baskı yapması sonucu ağaç telefon direği, Muhammet K'nin kullandığı 54 KT 84 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Araçta bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Muhammet ve Bahar K. ile Tuğçe Ö, başka bir araçla evlerine gitti.

SEDAŞ ekipleri de devrilen direği ve kopan kabloları güvenli bir şekilde yoldan kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:56 Kaynak: AA

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