Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
29 dakika önce
Bolu'da telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu'da telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çaygökpınar köyü yakınlarında bir kedinin telefon direğinde mahsur kaldığını gören üç genç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven aracılığıyla kediyi kurtardı.
İtfaiye eri, kediyi bir süre severek sakinleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:44 Kaynak: AA
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