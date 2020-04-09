Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - BOLU - Son Dakika

Bolu'da telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çaygökpınar köyü yakınlarında bir kedinin telefon direğinde mahsur kaldığını gören üç genç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven aracılığıyla kediyi kurtardı.

İtfaiye eri, kediyi bir süre severek sakinleştirdi.