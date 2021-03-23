ŞANLIURFA Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı - Son Dakika

Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı

ŞANLIURFA'da kendisine saldıran köpeklerden kaçıp çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kedi, mahalle muhtarı Ali Çizik tarafından kurtarıldı.

Direkli Mahallesinde bir kedi, kendisine saldıran köpeklerden korkarak telefon direğine tırmandı. Ancak kedi direkte mahsur kaldı. Kediyi görenler, mahalle muhtarı Ali Çizik'e haber verdi. Ali Çizik, direğe tırmanıp kediyi indirdi. Muhtarın yere bıraktığı kedi, hızla uzaklaştı, mahalle sakinleri Çizik'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.