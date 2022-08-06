Telefon direğinde mahsur kalan martı kurtarıldı

Olay, Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir telefon direğinde meydana geldi. Van Gölü Martısı olarak adlandırılan Larus armenicus, vatandaşlar tarafından çevreye atılan iplerin ayağına takılması sonucu elektrik direğinde mahsur kaldı. Elektrik direğinde uzun süre çırpınan ve ayağındaki iple bitkin düşen martıyı gören vatandaşlar, durumu Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, telefon direğinde mahsur kalan martıyı uzun uğraşlar sonucunda kurtardı. Ayağındaki ipi kesen görevliler, sıcaktan bitkin düşen martıya ilk müdahaleyi yaparak su verdiler.

Kaynak: İHA

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