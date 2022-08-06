Telefon direğinde mahsur kalan martı kurtarıldı - Son Dakika
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Telefon direğinde mahsur kalan martı kurtarıldı

06.08.2022 15:01

Telefon direğinde mahsur kalan martı kurtarıldı Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayağına takılan ip yüzünden telefon direğinde mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Telefon direğinde mahsur kalan martı kurtarıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayağına takılan ip yüzünden telefon direğinde mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir telefon direğinde meydana geldi. Van Gölü Martısı olarak adlandırılan Larus armenicus, vatandaşlar tarafından çevreye atılan iplerin ayağına takılması sonucu elektrik direğinde mahsur kaldı. Elektrik direğinde uzun süre çırpınan ve ayağındaki iple bitkin düşen martıyı gören vatandaşlar, durumu Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, telefon direğinde mahsur kalan martıyı uzun uğraşlar sonucunda kurtardı. Ayağındaki ipi kesen görevliler, sıcaktan bitkin düşen martıya ilk müdahaleyi yaparak su verdiler.

Martının kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sağlık kontrolleri yapılan martı ardından doğaya salındı.

Tatvan Belediyesi İtfaiye Eri Arafat Kırbaş, mahsur kalan martıyı kurtarıp doğal yaşamına bıraktıklarını söyleyerek, vatandaşların yere çöp attıkları takdirde doğada bulunan hayvanlara zarar verdiklerini belirtti. Kırbaş, vatandaşları yere çöp atmamaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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