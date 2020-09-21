Telefon direğinden düşen işçi yaralandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, telefon direğine tırmanarak çalışma yapan Cahit Kaya (35), düşerek yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Gölcük Dumlupınar Mahallesi 63. Sokak'ta meydana geldi. Telefon direğine tırmanarak çalışma yapan Cahit Kaya, aşağıya inmek isterken bir anda dengesini kaybederek düştü. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralanan işçiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.